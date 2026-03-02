LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / ईरान-इजरायल युद्ध के कारण UAE में ऐपल के स्टोर अस्थायी रूप से बंद
ईरान-इजरायल युद्ध के कारण UAE में ऐपल के स्टोर अस्थायी रूप से बंद
UAE में ऐपल के स्टोर अस्थायी रूप से बंद

ईरान-इजरायल युद्ध के कारण UAE में ऐपल के स्टोर अस्थायी रूप से बंद

लेखन बिश्वजीत कुमार
Mar 02, 2026
12:02 pm
क्या है खबर?

ईरान और इजरायल के युद्ध के कारण टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अपने कॉर्पोरेट ऑफिस और पांच रिटेल स्टोर अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। यह फैसला इलाके में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बीच एहतियात के तौर पर लिया गया है। शनिवार, 28 फरवरी को दोपहर तीन बजे से स्टोर बंद किए गए। इससे अबू धाबी, दुबई और अल ऐन शहरों में मौजूद ऐपल के प्रमुख और व्यस्त स्टोर प्रभावित हुए हैं।

सलाह

सरकारी सलाह के बाद उठाया गया कदम

यह कदम UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय की नई आधिकारिक सलाह के बाद उठाया गया है। सरकार ने निजी कंपनियों से कहा है कि वे खुली जगहों पर कर्मचारियों की मौजूदगी कम रखें और भीड़भाड़ से बचें। जहां संभव हो, वहां रिमोट वर्क यानी घर से काम करने की व्यवस्था की जाए। केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही दफ्तर में फिजिकल मौजूदगी की अनुमति दी गई है, ताकि सुरक्षा और सतर्कता बनी रहे।

एडवाइजरी

तीन दिनों के लिए लागू एडवाइजरी

अधिकारियों ने बताया कि यह सुरक्षा सलाह फिलहाल रविवार, 1 मार्च से मंगलवार, 3 मार्च तक एहतियातन लागू रहेगी। हालात के अनुसार इसकी अवधि बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। प्रभावित स्टोर में अबू धाबी के अल मरियाह द्वीप और यस मॉल, दुबई के दुबई मॉल और मॉल ऑफ अमीरात, तथा अल ऐन के अल जिमी मॉल शामिल हैं। कंपनी ने इस फैसले पर अभी तक कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।

Advertisement

उम्मीद

सुरक्षा को प्राथमिकता, जल्द खुलने की उम्मीद

ऐपल का यह फैसला कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की कोशिश माना जा रहा है। बढ़ती अनिश्चितता और क्षेत्रीय हालात को देखते हुए कई कंपनियां एहतियाती कदम उठा रही हैं। जब हालात पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित माने जाएंगे, तब स्टोर और ऑफिस दोबारा खोले जा सकते हैं। फिलहाल कंपनी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे का फैसला करेगी।

Advertisement