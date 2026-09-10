ऐपल का सिरी AI अपडेट, अक्टूबर में इन 5 भाषाओं का मिलेगा सपोर्ट

सिरी AI इस्तेमाल करने के लिए हर पुराने आईफोन पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।

कंपनी ने इसके लिए नए और ज्यादा शक्तिशाली हार्डवेयर की जरूरत रखी है। इस डिजिटल असिस्टेंट का सपोर्ट 2023 में आए आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स से शुरू होता है।

इसका मतलब है कि सामान्य आईफोन 15 मॉडल पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यूजर्स को यह भी देखना होगा कि उनका फोन जरूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जरूरतों को पूरा करता है।