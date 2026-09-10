ऐपल का सिरी AI अपडेट, अक्टूबर में इन 5 भाषाओं का मिलेगा सपोर्ट
क्या है खबर?
ऐपल ने अपने डिजिटल असिस्टेंट सिरी AI को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक, अक्टूबर में सिरी AI को पांच और भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें फ्रेंच, जापानी, कोरियाई, पुर्तगाली और स्पेनिश शामिल हैं। अभी यह फीचर iOS 27 और iPadOS 27 के बीटा वर्जन में अंग्रेजी भाषा के साथ उपलब्ध है। कंपनी 14 सितंबर को नए सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करने के बाद अंग्रेजी बोलने वाले यूजर्स के लिए इसका विस्तार करेगी।
क्लाउड AI
क्लाउड AI की भी मिलेगी मदद
सिरी AI का नया वर्जन यूजर्स के सवालों और कामों को पहले से बेहतर तरीके से समझने के लिए बनाया गया है।
कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स भी होंगे, जिनके जवाब देने के लिए ऐपल के क्लाउड कंप्यूटिंग AI मॉडल की मदद ली जाएगी। कंपनी ने बताया है कि इन सुविधाओं का रोजाना इस्तेमाल किया जा सकेगा।
हालांकि, क्लाउड आधारित AI फीचर्स के इस्तेमाल की सीमा हो सकती है। iCloud+ प्लान लेने वाले यूजर्स को ज्यादा इस्तेमाल की सुविधा मिलेगी।
उपलब्धता
पुराने आईफोन में नहीं चलेगा
सिरी AI इस्तेमाल करने के लिए हर पुराने आईफोन पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।
कंपनी ने इसके लिए नए और ज्यादा शक्तिशाली हार्डवेयर की जरूरत रखी है। इस डिजिटल असिस्टेंट का सपोर्ट 2023 में आए आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स से शुरू होता है।
इसका मतलब है कि सामान्य आईफोन 15 मॉडल पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यूजर्स को यह भी देखना होगा कि उनका फोन जरूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जरूरतों को पूरा करता है।
अन्य
नए आईफोन में बेहतर AI
नए आईफोन मॉडल्स में सिरी AI को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाने के लिए ऑन-डिवाइस AI मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा।
आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर से शुरू होने वाले नए मॉडल ज्यादा शक्तिशाली मॉडल चलाएंगे।
इससे स्पीच रिकग्निशन और डिक्टेशन की सटीकता बेहतर होने की उम्मीद है। यानी यूजर्स की आवाज को समझने और उसे टेक्स्ट में बदलने का काम पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और सटीक तरीके से हो सकेगा।