ऐपल पर अपने AI लक्ष्यों को जल्द पूरा करने का दबाव है

ऐपल की सिरी को एक AI एजेंट में बदलने की योजना, नए CEO ने दिया जोर

क्या है खबर?

ऐपल यूजर्स के सिरी के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलने की योजना बना रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन टर्नस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दे रहे हैं। अब कंपनी का फोकस केवल इतना ही नहीं है कि वॉयस असिस्टेंट सवालों के बेहतर जवाब दे सके और चाहती है कि सिरी एक ऐसे AI एजेंट के रूप में विकसित हो, जो स्वतंत्र रूप से काम कर सके।