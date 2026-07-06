ऐपल ने फिर शुरू किया क्रेडिट-डेबिट कार्ड से पेमेंट

भारत में 5 साल बाद ऐपल ने फिर शुरू किया क्रेडिट-डेबिट कार्ड से पेमेंट

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:23 pm Jul 06, 202601:23 pm

क्या है खबर?

भारत में ऐपल ने ऐप स्टोर और आईक्लाउड पेमेंट के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड का विकल्प फिर से शुरू कर दिया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इस सुविधा की कुछ अभी चुनिंदा यूजर्स के साथ टेस्टिंग कर रही है। आने वाले महीनों में इसे सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। इससे पहले भारतीय ग्राहकों को ऐप स्टोर और आईक्लाउड पेमेंट के लिए केवल UPI और नेट बैंकिंग का ही इस्तेमाल करना पड़ता था।