ऐपल ने iOS 27 का पब्लिक बीटा जारी किया

ऐपल ने iOS 27 समेत अन्य नए OS का पब्लिक बीटा किया जारी, कैसे करें इंस्टॉल?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:09 am Jul 14, 202610:09 am

क्या है खबर?

ऐपल ने iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 गोल्डन गेट और watchOS 27 का पहला पब्लिक बीटा जारी कर दिया है। अब योग्य डिवाइस वाले यूजर्स इन नए सॉफ्टवेयर का शुरुआती वर्जन डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि नए अपडेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बेहतर परफॉर्मेंस और कई नए फीचर दिए गए हैं। हालांकि, यह अभी बीटा वर्जन है, इसलिए इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें और छोटे-मोटे बग भी देखने को मिल सकते हैं।