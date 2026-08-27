ऐपल का अगला इवेंट 9 सितंबर को होगा आयोजित

ऐपल का अगला इवेंट 9 सितंबर को होगा आयोजित, जानिए क्या कुछ हो सकता है लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:31 am Aug 27, 202610:31 am

क्या है खबर?

ऐपल ने अपने अगले बड़े प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट की तारीख की पुष्टि कर दी है। कंपनी सितंबर में एक खास कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें कई नए डिवाइस पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार सबसे ज्यादा नजर नए आईफोन मॉडल्स पर रहेगी। खास बात यह है कि कंपनी पहली बार फोल्डेबल आईफोन भी पेश कर सकती है। इसके अलावा, नई ऐपल वॉच और एयरपॉड्स जैसे प्रोडक्ट भी इवेंट में नजर आ सकते हैं।