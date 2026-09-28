ऐपल जल्द लॉन्च कर सकती है अपना नया विजन प्रो

ऐपल जल्द लॉन्च कर सकती है अपना नया विजन प्रो

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:16 pm Sep 28, 202601:16 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल नए विजन प्रो मॉडल पर काम कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस हेडसेट के लिए नया डिजाइन और इस्तेमाल का तरीका तैयार कर रही है। इसका मकसद मौजूदा विजन प्रो से आगे बढ़कर ऐसा मॉडल बनाना है, जो ज्यादा सुविधाजनक हो। यह खबर मेटा की ओर से नए स्मार्ट ग्लास लॉन्च किए जाने के बाद सामने आई है। इन ग्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आंखों से जुड़े फीचर दिए गए हैं।