ऐपल जल्द लॉन्च कर सकती है अपना नया विजन प्रो
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल नए विजन प्रो मॉडल पर काम कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस हेडसेट के लिए नया डिजाइन और इस्तेमाल का तरीका तैयार कर रही है। इसका मकसद मौजूदा विजन प्रो से आगे बढ़कर ऐसा मॉडल बनाना है, जो ज्यादा सुविधाजनक हो। यह खबर मेटा की ओर से नए स्मार्ट ग्लास लॉन्च किए जाने के बाद सामने आई है। इन ग्लास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आंखों से जुड़े फीचर दिए गए हैं।
मॉडल
2028-29 में आ सकता है मॉडल
ऐपल ने विजन प्रो को हल्का और आसानी से इस्तेमाल होने वाला बनाने की कोशिश पहले भी की थी।
कंपनी ने N100 नाम से एक हल्के मॉडल 'विजन एयर' पर काम शुरू किया था। हालांकि, यह प्रोजेक्ट पिछले साल रोक दिया गया था। अब कंपनी ने N224 नाम से नया प्रोजेक्ट शुरू किया है।
नया मॉडल मौजूदा M5 आधारित विजन प्रो के बाद आ सकता है और 2028 के आखिर या 2029 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है।
डिजाइन
चार अलग डिजाइन पर काम
रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल नए विजन प्रो के लिए चार अलग-अलग डिजाइन पर काम कर रही है।
इनमें अलग तरह के हार्डवेयर और डिजाइन वाले विकल्प शामिल हैं। एक डिजाइन में हेडसेट के अंदर ही कंप्यूटिंग सिस्टम और बैटरी रखने की योजना है। कंपनी इससे हेडसेट को अलग तरीके से तैयार करना चाहती है।
इसके अलावा, ऐपल प्लास्टिक, टाइटेनियम और दूसरे धातु जैसे सामानों को आजमाकर वजन कम करने की कोशिश भी कर रही है।
डिवाइस
बाहरी डिवाइस का विकल्प भी
ऐपल नए विजन प्रो के लिए बाहरी डिवाइस वाले विकल्प पर भी विचार कर रही है।
इसमें बैटरी और कंप्यूटिंग से जुड़े हिस्से हेडसेट के बाहर रखे जा सकते हैं। इससे हेडसेट का वजन कम करने में मदद मिल सकती है। कंपनी फिलहाल अलग-अलग डिजाइन और हार्डवेयर विकल्पों की जांच कर रही है।
हालांकि, नए विजन प्रो का अंतिम डिजाइन और लॉन्च की तारीख अभी तय नहीं हुई है। ऐपल ने भी इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।