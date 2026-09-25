अगले महीने नए डिवाइस ला सकती है ऐपल

ऐपल अगले महीने टचस्क्रीन मैकबुक समेत ये डिवाइस कर सकती है लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:51 pm Sep 25, 202606:51 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी ऐपल अगले महीने कुछ नए डिवाइस लॉन्च कर सकती है। मैकरूमर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी नए मैकबुक प्रो, ऐपल टीवी 4K और लंबे समय से चर्चा में रहे स्मार्ट होम डिवाइस पर काम कर रही है। इनमें मैकबुक प्रो सबसे बड़ा अपग्रेड वाला डिवाइस हो सकता है। हालांकि, ऐपल ने अभी इन डिवाइस की लॉन्च तारीख या फीचर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और रिपोर्ट्स में भी कुछ बातें संभावना के तौर पर बताई गई हैं।