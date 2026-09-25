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ऐपल अगले महीने टचस्क्रीन मैकबुक समेत ये डिवाइस कर सकती है लॉन्च
अगले महीने नए डिवाइस ला सकती है ऐपल

ऐपल अगले महीने टचस्क्रीन मैकबुक समेत ये डिवाइस कर सकती है लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 25, 2026
06:51 pm
क्या है खबर?

टेक कंपनी ऐपल अगले महीने कुछ नए डिवाइस लॉन्च कर सकती है। मैकरूमर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी नए मैकबुक प्रो, ऐपल टीवी 4K और लंबे समय से चर्चा में रहे स्मार्ट होम डिवाइस पर काम कर रही है। इनमें मैकबुक प्रो सबसे बड़ा अपग्रेड वाला डिवाइस हो सकता है। हालांकि, ऐपल ने अभी इन डिवाइस की लॉन्च तारीख या फीचर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और रिपोर्ट्स में भी कुछ बातें संभावना के तौर पर बताई गई हैं।

मैकबुक प्रो

नया मैकबुक प्रो हो सकता है लॉन्च

ऐपल नए मैकबुक प्रो को बड़े बदलावों के साथ ला सकती है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें मौजूदा मिनी-LED स्क्रीन की जगह OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका डिजाइन पहले से पतला हो सकता है और इसमें टचस्क्रीन भी मिल सकती है। यूजर स्क्रीन को उंगली से चला सकेंगे और साथ में ट्रैकपैड या माउस का इस्तेमाल कर सकेंगे।

डिस्प्ले को मजबूत रखने के लिए नया हिंज और नॉच की जगह डायनेमिक आइलैंड जैसा कटआउट मिल सकता है।

ऐपल TV

आ सकता है नया 4K ऐपल TV

ऐपल नए ऐपल टीवी 4K मॉडल को भी लॉन्च कर सकती है। इसमें ज्यादा ताकतवर A19 या A19 प्रो चिप दी जा सकती है।

इससे डिवाइस में AI से जुड़े सिरी फीचर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मौजूदा ऐपल टीवी 4K मॉडल 2022 में लॉन्च हुआ था। नए मॉडल में बेहतर प्रदर्शन और नए फीचर मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, इसकी कीमत और लॉन्च तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

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अन्य

स्मार्ट होम डिवाइस पर भी नजर

ऐपल लंबे समय से चर्चा में रहे स्मार्ट होम डिवाइस को भी लॉन्च कर सकती है, जिसे रिपोर्ट्स में होमपैड नाम दिया जा रहा है।

इसमें स्पीकर के साथ एक स्क्रीन मिल सकती है। डिवाइस में सिरी, कैमरा, विजेट और फोटो, नोट्स, म्यूजिक व कैलेंडर जैसे ऐप दिए जा सकते हैं। इसमें स्टैंडबाय जैसा डिस्प्ले मोड भी मिलने की बात कही जा रही है।

हालांकि, इन सभी डिवाइस की लॉन्चिंग अभी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुई है।

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