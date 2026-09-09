ऐपल वॉच सीरीज 12 अब ज्यादा बार हार्ट रेट रीडिंग लेगी

ऐपल ने लॉन्च की वॉच सीरीज 12 और अल्ट्रा 4, जानिए इनमें क्या कुछ नया मिलेगा

क्या है खबर?

ऐपल के वार्षिक इवेंट में बुधवार (9 सितंबर) को ऐपल वॉच सीरीज 12 और अल्ट्रा 4 लॉन्च की गई। नई वॉच सीरीज में एडवांस हेल्थ फीचर और एडवांस सेंसिंग दिया गया है। इसमें ECG रीडिंग के दौरान स्किन के साथ बेहतर कॉन्टैक्ट के लिए इलेक्ट्रोड की सतह का एरिया बढ़ाया गया है। फोटो डायोड को भी फिर से डिजाइन किया गया है और हार्ट रेट रीडिंग के लिए ग्रीन LED बड़े और ज्यादा कुशल हैं।