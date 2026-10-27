ऐपल ने भारत में नया आईपैड मिनी लॉन्च किया

ऐपल ने भारत में लॉन्च किया OLED डिस्प्ले वाला नया आईपैड मिनी, जानिए कीमत और फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:36 am Oct 27, 202609:36 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज ऐपल ने भारत में नया आईपैड मिनी लॉन्च किया है। इस नए टैबलेट में बड़ी स्क्रीन, तेज प्रोसेसर और बेहतर कनेक्टिविटी दी गई है। इसमें पानी और धूल से बचाव के लिए IP67 रेटिंग दी गई है। टैबलेट का छोटा और हल्का डिजाइन बरकरार रखा गया है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। नए मॉडल में कैमरा, ग्राफिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े फीचर्स को भी बेहतर बनाया गया है।