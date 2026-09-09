ऐपल एयरपॉड्स 5 में नए सुविधाएं दी गई हैं

ऐपल ने एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ लॉन्च किए एयरपॉड्स 5, जानिए क्या-क्या मिलते हैं फीचर

क्या है खबर?

ऐपल ने बुधवार (9 सितंबर) को अपने सालाना इवेंट में एयरपॉड्स 5 लॉन्च कर दिए हैं। नए एयरपॉड्स में नेक्स्ट-जेनरेशन एडेप्टिव EQ और नया डिजाइन है, जिससे ऑडियो और पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो में सुधार होता है। इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी है, जो पिछले वर्जन के मुकाबले आस-पास की आवाज को 50 प्रतिशत ज्यादा कम करता है। इससे उन लोगों के लिए बेहतर पास-थ्रू साउंड की सुविधा मिलेगी, जो अपने आस-पास की आवाजों से जुड़े रहना चाहते हैं।