ऐपल 200MP कैमरा वाले आईफोन पर कर रही काम

ऐपल हर साल अपने आईफोन मॉडल में कैमरे को बेहतर बनाने पर खास ध्यान देती है। अभी तक कंपनी सॉफ्टवेयर सुधार और सेंसर की क्वालिटी बढ़ाने पर फोकस कर रही थी। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऐपल भविष्य में 200MP कैमरे की ओर कदम बढ़ा सकती है। यह एक बड़ा हार्डवेयर बदलाव होगा। अगर तय समयसीमा सही रही, तो 200MP कैमरा वाला पहला आईफोन साल 2028 में लॉन्च हो सकता है।

लॉन्च 200MP कैमरा 2028 से पहले नहीं आएगा रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल फिलहाल 200MP कैमरा सेंसर पर काम कर रही है, लेकिन इसे 2028 से पहले लॉन्च करने की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि 2026 और 2027 में आने वाले आईफोन मॉडल मौजूदा कैमरा हार्डवेयर के साथ ही आएंगे। अभी ऐपल अपने आईफोन में 48MP सेंसर का इस्तेमाल कर रहा है। यह सेटअप पिक्सल बिनिंग और कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी के जरिए अच्छी फोटो क्वालिटी देने पर केंद्रित है।

सेंसर सैमसंग से मिल सकते हैं कैमरा सेंसर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐपल अपने भविष्य के आईफोन के लिए 200MP कैमरा सेंसर सैमसंग से ले सकता है। दोनों कंपनियां भले ही स्मार्टफोन बाजार में प्रतिद्वंदी हों, लेकिन डिस्प्ले और मेमोरी जैसे कई कंपोनेंट्स में उनका पुराना सप्लायर रिश्ता रहा है। बताया जा रहा है कि ये सेंसर सैमसंग की टेक्सास स्थित फैक्ट्री में बनाए जा सकते हैं, जिससे ऐपल अपनी सप्लाई चेन को और मजबूत बनाना चाहता है।

