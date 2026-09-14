आईफोन गेमर्स के लिए नया डिवाइस

ऐपल बदलने वाली है आईफोन गेमिंग का अंदाज, नए कंट्रोलर पर कर रही काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:29 pm Sep 14, 202602:29 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी ऐपल दो नए गेम कंट्रोलर पर काम कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इन्हें खासतौर पर आईफोन पर गेम खेलने वाले यूजर्स के लिए तैयार किया जा सकता है। कंपनी इन कंट्रोलर्स को अपने नाम से लॉन्च करने के बजाय बीट्स ब्रांड के तहत पेश कर सकती है। नए डिवाइस से जुड़ी जानकारी ऐपल के सॉफ्टवेयर कोड में मिली है। हालांकि, कंपनी ने अभी इनके लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।