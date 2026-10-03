ऐपल मैक यूजर का डाटा सुरक्षित रखने की बना रही योजना, AI एजेंट्स से बताई जोखिम

क्या है खबर?

ऐपल मैक यूजर्स के लिए नए प्राइवेसी कंट्रोल लाने की योजना बना रही है। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट समेत थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर को बड़े पैमाने पर डाटा का एक्सेस देने से जुड़े बढ़ते जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है। आईफोन निर्माता ने कहा कि वह ऐसे और कंट्रोल लाएगी, जिससे पक्का किया जा सके कि किसी ऐप को सिस्टम फाइल्स, मेल, मैसेज और ब्राउजिंग हिस्ट्री का पूरा एक्सेस यूजर की मंजूरी के बाद ही मिल सके।