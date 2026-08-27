कंपनी इस बदलाव के जरिए पुराने ऑर्डर को नए मॉडल से जोड़ रही है

पुराना मैक मिनी खरीदा? ऐपल दे रही है बिना पैसे नए मॉडल का अपग्रेड

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:52 pm Aug 27, 202603:52 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी ऐपल अपने कुछ ग्राहकों के लिए मैक मिनी को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। कंपनी ने नए मॉडल की बिक्री शुरू करने से पहले पुराने ऑर्डर वाले कुछ खरीदारों के लिए यह फैसला लिया है। इससे उन ग्राहकों को फायदा मिल सकता है, जिन्होंने हाल ही में मैक मिनी खरीदा है। कंपनी इस बदलाव के जरिए पुराने ऑर्डर को नए मॉडल से जोड़ रही है। हालांकि, यह सुविधा सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।