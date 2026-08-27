पुराना मैक मिनी खरीदा? ऐपल दे रही है बिना पैसे नए मॉडल का अपग्रेड
क्या है खबर?
टेक कंपनी ऐपल अपने कुछ ग्राहकों के लिए मैक मिनी को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। कंपनी ने नए मॉडल की बिक्री शुरू करने से पहले पुराने ऑर्डर वाले कुछ खरीदारों के लिए यह फैसला लिया है। इससे उन ग्राहकों को फायदा मिल सकता है, जिन्होंने हाल ही में मैक मिनी खरीदा है। कंपनी इस बदलाव के जरिए पुराने ऑर्डर को नए मॉडल से जोड़ रही है। हालांकि, यह सुविधा सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
लाभ
इन ग्राहकों को मिलेगा अपग्रेड का लाभ
यह सुविधा उन ग्राहकों को मिल सकती है, जिन्होंने M4 मैक मिनी का ऑर्डर दिया था, लेकिन उनका कंप्यूटर अभी तक भेजा नहीं गया है।
ऐपल ऐसे ऑर्डर को नए मैक मिनी में बदल रही है। जिन ग्राहकों को पुराना M4 मैक मिनी पहले ही मिल चुका है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।
कुछ खरीदारों को नए मॉडल की डिलीवरी जल्दी मिलने की जानकारी दी गई, जबकि कुछ ग्राहकों को देरी का सामना करना पड़ा है।
फीचर
नए मैक मिनी में कई नए फीचर
नया मैक मिनी बेहतर प्रदर्शन के लिए M6 चिप के साथ आता है। इसमें 12-कोर CPU, 12-कोर GPU और 16-कोर NPU दिया गया है।
इसमें 16GB मेमोरी और 256GB स्टोरेज मिलता है, जिसे 32GB और 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। नए मॉडल में वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6 और 2.5GB ईथरनेट भी दिया गया है।
कंपनी ने इसे AI जैसे भारी कामों के लिए बेहतर प्रदर्शन देने वाला कंप्यूटर बताया है।
कीमत
नए मॉडल की कीमत है ज्यादा
नए मैक मिनी की अमेरिका में शुरुआती कीमत 899 डॉलर है, जबकि पुराने मॉडल की कीमत 799 डॉलर से शुरू होती थी।
भारत में नए मॉडल की शुरुआती कीमत 99,900 रुपये रखी गई है। यानी योग्य ग्राहकों को बिना अतिरिक्त भुगतान के ज्यादा कीमत वाला नया कंप्यूटर मिल सकता है।
नए मैक मिनी की शिपिंग 22 सितंबर से शुरू होगी। हालांकि, अपग्रेड का लाभ पाने वाले ग्राहकों को डिलीवरी में बदलाव या देरी का सामना करना पड़ सकता है।