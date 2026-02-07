ऐपल की कारप्ले में दूसरी कंपनियों के AI चैटबॉट को जोड़ने की योजना, जानिए फायदे

ऐपल कारप्ले में दूसरी कंपनियों के AI चैटबॉट आपके सवालों का जवाब देंगे

क्या है खबर?

ऐपल अपने कारप्ले वाहन इंटरफेस में एक बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रही है, जिससे चालक ChatGPT, क्लाउड और जेमिनी जैसे थर्ड-पार्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वॉयस असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस कदम से पहली बार ऐपल कारप्ले में बाहरी वॉयस कंट्रोल की अनुमति देगा, जिससे सिरी की लंबे समय से चली आ रही विशिष्टता खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा कंपनी कारप्ले में ऐप्स को सपोर्ट देने पर भी काम कर रही है।