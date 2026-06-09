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WWDC 2026 में ऐपल ने पेश किया नया 'आस्क टू ब्राउजर' फीचर, कैसे करता है काम?
ऐपल ने पेश किया नया आस्क टू ब्राउजर फीचर

WWDC 2026 में ऐपल ने पेश किया नया 'आस्क टू ब्राउजर' फीचर, कैसे करता है काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jun 09, 2026
09:12 am
क्या है खबर?

ऐपल ने WWDC 2026 के दौरान बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए 'आस्क टू ब्राउजर' फीचर की घोषणा की है। यह फीचर iOS 27, आईपैडOS 27 और मैकOS 27 के साथ उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य माता-पिता को यह तय करने का अधिक नियंत्रण देना है कि उनके बच्चे कौन-सी वेबसाइट देख सकते हैं। कंपनी ने इसे नए पेरेंटल कंट्रोल टूल्स के रूप में पेश किया है, जिससे परिवारों को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर बेहतर नजर रखने में मदद मिलेगी।

अनुमति

नई वेबसाइट खोलने से पहले लेनी होगी अनुमति

आस्क टू ब्राउजर फीचर चालू होने पर बच्चे किसी नई वेबसाइट पर सीधे नहीं जा सकेंगे। अगर कोई ऐसी वेबसाइट खोली जाती है जिसे पहले मंजूरी नहीं मिली है, तो सिस्टम माता-पिता या अभिभावक को एक अनुमति अनुरोध भेजेगा। इसके बाद माता-पिता तय करेंगे कि वेबसाइट खोलने की अनुमति देनी है या नहीं। इस तरह बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की आजादी भी मिलेगी और अभिभावकों की निगरानी भी बनी रहेगी।

काम

ऐसे काम करेगा नया सिस्टम

इस सुविधा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले बच्चे के नाम से चाइल्ड अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद सुरक्षा सेटिंग्स अपने आप सक्रिय हो जाएंगी। पहले से मंजूर वेबसाइटें सामान्य रूप से खुलती रहेंगी, लेकिन नई साइट खोलने पर अनुमति जरूरी होगी। इससे माता-पिता को हर समय ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही वे यह भी जान सकेंगे कि बच्चे इंटरनेट पर किस तरह की नई वेबसाइटों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

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सुरक्षा फीचर्स

कई नए सुरक्षा फीचर्स भी जोड़े गए

ऐपल बच्चों की सुरक्षा के लिए अन्य नए फीचर्स भी ला रही है। अब माता-पिता यह तय कर सकेंगे कि बच्चे किन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, नए संपर्कों से मैसेज, कॉल या फेसटाइम पर बात करने से पहले भी अनुमति की जरूरत हो सकती है। कंपनी ने कम्युनिकेशन सेफ्टी फीचर को भी बेहतर बनाया है, जो अनुचित या हिंसक सामग्री की पहचान कर बच्चों को उससे बचाने में मदद करेगा।

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उपलब्धता

स्क्रीन टाइम और उपलब्धता की जानकारी

ऐपल ने स्क्रीन टाइम फीचर को भी अपडेट किया है। अब माता-पिता बच्चों के लिए अलग-अलग ऐप श्रेणियों पर समय सीमा तय कर सकेंगे और स्कूल या पढ़ाई के समय ऐप्स को बंद भी कर सकेंगे। नया इंटरफेस उपयोग की जानकारी को अधिक साफ तरीके से दिखाएगा। कंपनी के अनुसार, आस्क टू ब्राउजर समेत सभी नए सुरक्षा फीचर्स इस साल के आखिर में iOS 27, आईपैडOS 27 और मैकOS 27 अपडेट के साथ जारी किए जाएंगे।

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