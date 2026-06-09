ऐपल ने पेश किया नया आस्क टू ब्राउजर फीचर

WWDC 2026 में ऐपल ने पेश किया नया 'आस्क टू ब्राउजर' फीचर, कैसे करता है काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 am Jun 09, 202609:12 am

क्या है खबर?

ऐपल ने WWDC 2026 के दौरान बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए 'आस्क टू ब्राउजर' फीचर की घोषणा की है। यह फीचर iOS 27, आईपैडOS 27 और मैकOS 27 के साथ उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य माता-पिता को यह तय करने का अधिक नियंत्रण देना है कि उनके बच्चे कौन-सी वेबसाइट देख सकते हैं। कंपनी ने इसे नए पेरेंटल कंट्रोल टूल्स के रूप में पेश किया है, जिससे परिवारों को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर बेहतर नजर रखने में मदद मिलेगी।