WWDC 2026: ऐपल ने लॉन्च किया iOS 27, आईफोन 11 और नए मॉडल्स को मिलेगा अपडेट
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने आज (8 जून) WWDC 2026 इवेंट पर आईफोन यूजर्स के लिए अपने बिल्कुल नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस अपडेट में बेहतर प्रदर्शन और नए डिजाइन अनुभव पर खास जोर दिया है। ऐपल के अनुसार, iOS 27 को आईफोन 11 और उसके बाद के सभी समर्थित मॉडल्स में उपलब्ध कराया जाएगा। इस नए वर्जन के साथ कई विजुअल बदलाव और नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।
डिजाइन
डिजाइन में मिलेगा नया अनुभव
iOS 27 में लिक्विड ग्लास डिजाइन को और बेहतर बनाया गया है। अब यूजर्स को एक नया ओपेसिटी स्लाइडर मिलेगा, जिसकी मदद से वे स्क्रीन पर दिखने वाले ग्लासी इफेक्ट को अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकेंगे। यह फीचर टैब बार और अन्य इंटरफेस एलिमेंट्स पर भी काम करेगा। कंपनी का कहना है कि इससे डिजाइन पहले के मुकाबले अधिक साफ और पढ़ने में आसान हो जाएगा।
AI
AI फीचर्स पर भी जारी है काम
नया अपडेट ऐपल इंटेलिजेंस से जुड़े फीचर्स को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि, कंपनी अभी भी AI क्षेत्र में अन्य बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर रही है। ऐपल ने पहले AI आधारित सिरी के नए वर्जन की घोषणा की थी, लेकिन उसके लॉन्च में देरी हुई। कंपनी का कहना है कि बेहतर अनुभव देने के लिए इस तकनीक पर अभी और काम किया जा रहा है।