WWDC 2026 में लॉन्च हुआ iOS 27

WWDC 2026: ऐपल ने लॉन्च किया iOS 27, आईफोन 11 और नए मॉडल्स को मिलेगा अपडेट

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:59 pm Jun 08, 202610:59 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने आज (8 जून) WWDC 2026 इवेंट पर आईफोन यूजर्स के लिए अपने बिल्कुल नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस अपडेट में बेहतर प्रदर्शन और नए डिजाइन अनुभव पर खास जोर दिया है। ऐपल के अनुसार, iOS 27 को आईफोन 11 और उसके बाद के सभी समर्थित मॉडल्स में उपलब्ध कराया जाएगा। इस नए वर्जन के साथ कई विजुअल बदलाव और नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।