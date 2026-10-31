ऐपल इंटेलिजेंस चीन में इस साल के अंत तक दस्तक देगा

ऐपल इंटेलिजेंस चीन में दिसंबर में देगा दस्तक, जानिए क्या मिलेंगे फीचर

क्या है खबर?

ऐपल इस दिसंबर में चीन में अपने बहुप्रतीक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कदम 2 साल की विनियामक अनिश्चितता के बाद उठाया गया है और यह अपने दूसरे सबसे बड़े बाजार में एडवांस तकनीकें लाने की उसकी रणनीति का हिस्सा है। इस बड़े लॉन्च के लिए यह टेक दिग्गज कंपनी अलीबाबा ग्रुप के साथ मिलकर काम करेगी। ऐपल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स अलीबाबा के 'क्वेन' AI मॉडल पर आधारित होंगे।