ऐपल इंटेलिजेंस चीन में दिसंबर में देगा दस्तक, जानिए क्या मिलेंगे फीचर
क्या है खबर?
ऐपल इस दिसंबर में चीन में अपने बहुप्रतीक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कदम 2 साल की विनियामक अनिश्चितता के बाद उठाया गया है और यह अपने दूसरे सबसे बड़े बाजार में एडवांस तकनीकें लाने की उसकी रणनीति का हिस्सा है। इस बड़े लॉन्च के लिए यह टेक दिग्गज कंपनी अलीबाबा ग्रुप के साथ मिलकर काम करेगी। ऐपल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स अलीबाबा के 'क्वेन' AI मॉडल पर आधारित होंगे।
उपलब्धता
अन्य ऐपल प्लेटफॉर्म्स पर भी होगा उपलब्ध
दिसंबर में iOS 27.3 अपडेट के साथ चीन के आईफोन यूजर्स के लिए ऐपल इंटेलिजेंस सेवाओं का पहला बैच उपलब्ध हो जाएगा। जरूरी मंजूरी मिलने के बाद अन्य ऐपल प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका सपोर्ट दिया जाएगा।
शनिवार को अमेरिकी कंपनी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, यह कदम 4 नवंबर से डेवलपर्स के लिए शुरू हुए 'ओपन बीटा टेस्ट' के बाद उठाया गया है।
इस शुरुआती रोलआउट में 'ऐपल इंटेलिजेंस' के तहत लगभग 18 नए फीचर्स शामिल होंगे।
फीचर
इन फीचर्स के साथ आएगी यह सेवा
आने वाली ऐपल इंटेलिजेंस सेवाएं कई नए फीचर्स पेश करेंगी, जिनका मकसद यूजर अनुभव को बेहतर बनाना है।
इनमें सारांश बनाने और प्रूफरीडिंग के लिए राइटिंग टूल्स, कॉल और मैसेज के लिए लाइव ट्रांसलेशन और कैमरा कंट्रोल के जरिए विजुअल इंटेलिजेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
यह कदम ऐपल की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं में AI तकनीक का इस्तेमाल करना चाहती है।