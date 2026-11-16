ऐपल ने एक नया ऐप लॉन्च किया है

ऐपल ने लॉन्च किया एक स्टडी ऐप, जानिए यह क्या करेगा काम

क्या है खबर?

ऐपल ने 'ऐपल हेल्थ AI यूसेज स्टडी' नामक एक प्रोजेक्ट के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। आईफोन निर्माता कंपनी ने ओपनएविडेंस नामक एक हेल्थकेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के साथ साझेदारी की है, ताकि यह देखा जा सके कि लोग चिकित्सा संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए AI का उपयोग कैसे करते हैं। दूसरी तरफ, एंथ्रोपिक और OpenAI जैसी बड़ी AI लैब्स के पास इसके लिए चैटबॉट हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर देते हैं।