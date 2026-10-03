AT&T नेटवर्क से खरीदे गए आईफोन 18 प्रो मैक्स में तकनीकी खराबी सामने आई है

ऐपल ने कुछ यूजर्स से आईफोन 18 प्रो मैक्स बदलने को कहा, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

ऐपल ने AT&T नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले कुछ ग्राहकों से हाल ही में खरीदे गए आईफोन 18 प्रो मैक्स को बदलने के लिए कहा है। यह अनुरोध एक बग की वजह से किया है, जिससे यूजर्स की सेल्युलर सर्विस बंद हो गई। प्रभावित डिवाइस से न तो कॉल हो पा रही थी, न ही मोबाइल डाटा का इस्तेमाल या टेक्स्ट मैसेज भेजा जा पा रहा था। इस समस्या के कारण वाई-फाई कनेक्शन के बिना डिवाइस लगभग बेकार हो गए।