ऐपल पर 32.5 अरब डॉलर के जुर्माने का खतरा

फोटोज ऐप का फीचर पड़ा भारी, ऐपल पर लग सकता है 3,100 अरब रुपये का जुर्माना

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:13 pm Aug 04, 202601:13 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल पर अमेरिका में फोटोज ऐप से जुड़े एक फीचर को लेकर 32.5 अरब डॉलर (लगभग 3,100 अरब रुपये) तक का जुर्माना लग सकता है। यूजर्स के एक समूह ने कंपनी के खिलाफ बायोमेट्रिक जानकारी से जुड़े कानून के कथित उल्लंघन का क्लास-एक्शन मुकदमा किया है। अगर अदालत में आरोप सही साबित होते हैं, तो ऐपल को भारी हर्जाना देना पड़ सकता है। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।