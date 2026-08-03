ऐपल के कैमरे वाले एयरपॉड्स सितंबर में हो सकते हैं लॉन्च
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल इस साल सितंबर में अपने कैमरे वाले एयरपॉड्स का पहला संस्करण लॉन्च कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी लंबे समय से इस उत्पाद पर काम कर रही है। पहले माना जा रहा था कि यह डिवाइस अगले साल आएगा, लेकिन अब नए संकेत बताते हैं कि इसका शुरुआती मॉडल सितंबर में पेश किया जा सकता है। हालांकि, ऐपल ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
मॉडल
पहले आएगा B790 मॉडल
रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल कैमरे वाले एयरपॉड्स के दो अलग-अलग मॉडल तैयार कर रही है।
इनमें B790 कोड नाम वाला मॉडल सबसे पहले लॉन्च हो सकता है। वहीं B798 नाम का दूसरा और अधिक उन्नत मॉडल वर्ष 2027 में आने की संभावना है।
बताया गया है कि ऐपल एक ही उत्पाद के कई आंतरिक वर्जनों पर एक साथ काम करती है, ताकि बेहतर विकल्प तैयार किए जा सकें और यूजर्स को नई तकनीक का अनुभव मिल सके।
संकेत
iOS 27 के कोड में भी मिले हैं नए संकेत
कैमरे वाले एयरपॉड्स के B790 मॉडल से जुड़े कई संकेत iOS 27 के कोड में देखे गए हैं।
पिछले महीने डेवलपर सैम हेनरी गोल्ड ने भी इसके संदर्भ मिलने का दावा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मॉडल पहले ऐपल की आंतरिक योजना में इसी साल लॉन्च के लिए शामिल था।
इसी वजह से सितंबर में इसकी घोषणा होने की संभावना और मजबूत मानी जा रही है।
फीचर
कैमरा और विजुअल इंटेलिजेंस जैसे फीचर
रिपोर्ट के मुताबिक, नए एयरपॉड्स में कैमरा और विजुअल इंटेलिजेंस तकनीक दी जा सकती है।
कैमरा लगाने के लिए इसका स्टेम मौजूदा एयरपॉड्स प्रो की तुलना में थोड़ा लंबा हो सकता है। इसके अलावा, डाटा क्लाउड पर भेजते समय एलईडी संकेतक मिलने की भी संभावना है।
हालांकि, अंतिम फीचर, कीमत और उपलब्धता की जानकारी ऐपल की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी और तभी इसके सभी तकनीकी विवरण भी पूरी तरह स्पष्ट हो सकेंगे।