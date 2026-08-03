ऐपल के कैमरे वाले एयरपॉड्स सितंबर में होंगे लॉन्च

ऐपल के कैमरे वाले एयरपॉड्स सितंबर में हो सकते हैं लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:31 pm Aug 03, 202601:31 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल इस साल सितंबर में अपने कैमरे वाले एयरपॉड्स का पहला संस्करण लॉन्च कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी लंबे समय से इस उत्पाद पर काम कर रही है। पहले माना जा रहा था कि यह डिवाइस अगले साल आएगा, लेकिन अब नए संकेत बताते हैं कि इसका शुरुआती मॉडल सितंबर में पेश किया जा सकता है। हालांकि, ऐपल ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।