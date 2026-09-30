GLM-5.3 को लेकर एंथ्रोपिक की चेतावनी

चीन के GLM-5.3 AI मॉडल पर एंथ्रोपिक की चेतावनी, खुद खोज सकता है सॉफ्टवेयर की खामियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:32 pm Sep 30, 202612:32 pm

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक ने चीन की झिपु AI कंपनी के ओपन-वेट मॉडल GLM-5.3 को लेकर चेतावनी जारी की है। कंपनी के अनुसार, यह AI मॉडल खुद साइबर हमले के लिए जरूरी एक्सप्लॉइट तैयार करने में सक्षम है। चिंता की बात यह है कि मॉडल में गलत इस्तेमाल रोकने वाली सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है। एंथ्रोपिक ने अपने परीक्षणों के आधार पर कहा कि GLM-5.3 की बढ़ी हुई साइबर क्षमता गलत हाथों में पहुंचने पर गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है।