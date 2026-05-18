एंथ्रोपिक FSB को देगा मिथोस के साइबर खतरों की जानकारी
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस के निष्कर्षों को दुनिया के शीर्ष वित्तीय नियामक के सामने पेश करने पर सहमति जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, AI स्टार्टअप मॉडल द्वारा उजागर की गई वैश्विक वित्तीय प्रणाली में साइबर कमजोरियों पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) के सदस्यों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। ये ब्रीफिंग बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली द्वारा मिथोस की क्षमताओं पर चर्चा करने के अनुरोध के बाद आयोजित की जा रही हैं।
चिंता
AI मॉडल्स को लेकर क्यों चिंतित है FSB?
FSB में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और चीन सहित दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सदस्य शामिल हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि मिथोस और अन्य अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा विकसित किए गए इसी तरह के मॉडल उधार देने वाली संस्थाओं की साइबर सुरक्षा में मौजूद गंभीर कमजोरियों को इतनी तेजी से उजागर कर सकते हैं कि संस्थानों के लिए प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाएगा।
उपयोग
AI को अपनाने के लिए बनेंगे नियम
वित्तीय स्थिरता बोर्ड साथ ही वित्तीय प्रणाली में AI को अपनाने के लिए उचित प्रक्रियाओं को रेखांकित करने वाली एक रिपोर्ट पर भी काम कर रहा है, जिसे वह अगले महीने सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी करने की योजना बना रहा है। बता दें कि एंथ्रोपिक ने स्वीकार किया है कि मिथोस मॉडल ने हजारों गंभीर कमजोरियों का पता लगाया है। साथ ही इसके अर्थव्यवस्थाओं, सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।