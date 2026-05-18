एंथ्रोपिक FSB को मिथोस के बारे में जानकारी देने को तैयार हो गया है

एंथ्रोपिक FSB को देगा मिथोस के साइबर खतरों की जानकारी

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस के निष्कर्षों को दुनिया के शीर्ष वित्तीय नियामक के सामने पेश करने पर सहमति जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, AI स्टार्टअप मॉडल द्वारा उजागर की गई वैश्विक वित्तीय प्रणाली में साइबर कमजोरियों पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) के सदस्यों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। ये ब्रीफिंग बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली द्वारा मिथोस की क्षमताओं पर चर्चा करने के अनुरोध के बाद आयोजित की जा रही हैं।