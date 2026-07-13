एंथ्रोपिक के सब्सक्रिप्शन प्लांस की भारत में कीमत घोषित, अब भुगतान करना हुआ आसान

मैक्स और टीम प्लान

मैक्स और टीम प्लान की कितनी है कीमत?

कंपनी ने क्लाउड मैक्स 5x प्लान की कीमत 11,999 रुपये प्रति महीना है, जबकि क्लाउड मैक्स 20x की कीमत 23,999 रुपये/महीने है। दोनों प्लान में क्लाउड प्रो वाले ही फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही क्लाउड टीम स्टैंडर्ड प्लान की कीमत सालाना बिलिंग के साथ प्रति महीने 2,399 रुपये है, जबकि मासिक बिलिंग के लिए यह 2,999 रुपये प्रति यूजर है। टीम प्रीमियम प्लान सालाना बिलिंग पर 11,999 रुपये प्रति महीने या मासिक बिलिंग पर 14,999 रुपये/महीने में उपलब्ध है।