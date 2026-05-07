एंथ्रोपिक ने कंम्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए स्पेस-X से की साझेदारी

एंथ्रोपिक ने कंम्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए स्पेस-X से की साझेदारी
क्या है खबर?
स्पेस-X और एंथ्रोपिक ने साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत क्लाउड निर्माता ने एलन मस्क की xAI की लगभग 300 मेगावाट के कोलोसस 1 डेटा सेंटर की संपूर्ण कंप्यूटिंग क्षमता खरीद ली है। इससे एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोड के भुगतान करने वाले यूजर्स के लिए दर सीमा दोगुनी कर दी है और अन्य सीमाओं में ढील दी है। यह xAI के लिए एक बड़ा सौदा है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर होने की संभावना है।
फायदा
क्लाउड उपयोग की बढ़ेगी सीमा
क्लाउड कोड के सशुल्क यूजर (प्रो, मैक्स, टीम और एंटरप्राइजेज प्लान) को इस समझौते से तुरंत लाभ मिलेगा। एंथ्रोपिक क्लाउड कोड के लिए 5 घंटे की दर सीमा को दोगुना कर रहा है। साथ ही, यह प्रो और मैक्स यूजर्स के लिए 'पीक आवर्स' प्रतिबंध हटा रहा है और क्लाउड ओपस मॉडल के लिए API दर सीमा में काफी वृद्धि कर रहा है। एंथ्रोपिक ने स्पेस-X के साथ कक्षीय AI कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करने में भी रुचि दिखाई है।
यू टर्न
अलोचना करने वाले से मिलाया हाथ
मस्क की से एंथ्रोपिक और CEO डारियो अमोदेई की आलोचना के बीच यह साझेदारी अप्रत्याशित लग रही है। हालांकि, अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए एक पोस्ट में कहा कि वे एंथ्रोपिक टीम से प्रभावित हैं और क्लाउड संभवतः अच्छा साबित होगा। इसके साथ ही साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए आगे कहा, "अगर, उनकी AI मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों में संलग्न होती है तो हम कंप्यूटिंग क्षमता को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।"