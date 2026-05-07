एंथ्रोपिक ने कंम्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए स्पेस-X से की साझेदारी

फायदा

क्लाउड उपयोग की बढ़ेगी सीमा

क्लाउड कोड के सशुल्क यूजर (प्रो, मैक्स, टीम और एंटरप्राइजेज प्लान) को इस समझौते से तुरंत लाभ मिलेगा। एंथ्रोपिक क्लाउड कोड के लिए 5 घंटे की दर सीमा को दोगुना कर रहा है। साथ ही, यह प्रो और मैक्स यूजर्स के लिए 'पीक आवर्स' प्रतिबंध हटा रहा है और क्लाउड ओपस मॉडल के लिए API दर सीमा में काफी वृद्धि कर रहा है। एंथ्रोपिक ने स्पेस-X के साथ कक्षीय AI कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करने में भी रुचि दिखाई है।