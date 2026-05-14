एंथ्रोपिक ने AI बाजार में OpenAI को छोड़ा पीछे, कंपनियों की बनी पहली पसंद

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने बिजनेस सेक्टर में बड़ी बढ़त हासिल की है। नए आंकड़ों के अनुसार, अब एंटरप्राइज कंपनियों के बीच एंथ्रोपिक की सेवाएं सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। रैंप AI इंडेक्स की रिपोर्ट में बताया गया कि 34.4 प्रतिशत बिजनेस एंथ्रोपिक की AI सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जबकि OpenAI का आंकड़ा 32.3 प्रतिशत रहा है। यह पहली बार है जब एंथ्रोपिक ने इस क्षेत्र में OpenAI को पीछे छोड़ा है।

खर्च खर्च के आंकड़ों से सामने आया ट्रेंड रैंप AI इंडेक्स अमेरिका के 50 हजार से ज्यादा बिजनेस के खर्च के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें कॉर्पोरेट कार्ड और बिल पेमेंट गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। कई कंपनियां अब एंथ्रोपिक की सेवाओं पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं। यह इंडेक्स हर महीने AI सेवाओं पर होने वाले अरबों डॉलर के खर्च को ट्रैक करता है। हालांकि, यह पूरा बाजार नहीं दिखाता, लेकिन AI सेक्टर में किस कंपनी की मांग बढ़ रही है।

रिसर्च सॉफ्टवेयर और रिसर्च सेक्टर में बढ़ी पकड़ रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले एक साल में एंथ्रोपिक की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियों ने इसकी सेवाओं को बड़े स्तर पर अपनाया है। क्लाउड कोड जैसे टूल्स की वजह से कई बिजनेस एंथ्रोपिक की ओर आकर्षित हुए हैं। कंपनी अब लीगल सर्विस, फाइनेंस और रिसर्च जैसे दूसरे एंटरप्राइज कामों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इससे AI सेक्टर में उसका प्रभाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।

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