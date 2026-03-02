LOADING...
एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया नया फीचर, क्लाउड पर स्विच करने में करेगा मदद

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 02, 2026
03:36 pm
क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर ChatGPT का सब्सक्रिप्शन रद्द करके क्लाउड पर स्विच करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में एंथ्रोपिक ने इस रुझान का फायदा उठाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। कंपनी ने थ्रेड्स पर क्लाउड के आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से इस नए फीचर की घोषणा की। इसमें बताया गया है कि यूजर अब अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट से सहेजी गई यादों को सीधे क्लाउड में इंपोर्ट कर सकते हैं।

उपलब्धता 

कौनसे यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा फीचर? 

हाल ही में गूगल की ओर से जेमिनी के लिए भी इसी तरह का फीचर विकसित करने की जानकारी सामने आई थी। इससे यह टूल अन्य चैटबॉट्स की यादें शेयर कर सके, लेकिन ऐसा लगता है कि एंथ्रोपिक ने इस मामले में गूगल को मात दे दी है। हालांकि, एंथ्रोपिक के इस फीचर की एक बड़ी कमी यह है कि कंपनी केवल अपने भुगतान करने वाले यूजर्स को ही अन्य चैटबॉट्स की यादें शेयर करने की अनुमति देती है।

विवाद 

एंथ्रोपिक के साथ जुड़ा यह विवाद 

इस नए फीचर की शुरुआत कंपनी से जुड़े एक बड़े विवाद के बीच हुई है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने हाल ही में कंपनी के साथ अपना समझौता रद्द कर दिया। उसने क्लाउड के बड़े पैमाने पर घरेलू निगरानी और ऑटोनॉमस हथियारों पर उपयोग से इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सभी संघीय एजेंसियों को एंथ्रोपिक की AI का उपयोग तुरंत बंद करने का आदेश दिया है।

अलोचना 

OpenAI के खिलाफ बढ़ा विरोध 

विवाद तब और गहरा गया जब OpenAI ने गोपनीय वातावरणों में अपने AI मॉडल तैनात करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ साझेदारी की घोषणा की। इस समझौते में इसके मॉडल्स के उपयोग के लिए 3 प्रमुख सीमाएं निर्धारित की गईं। इस कदम की यूजर्स ने कड़ी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर ChatGPT का सब्सक्रिप्शन रद्द करने और क्लाउड पर स्विच करने की मांग जोर पकड़ रही है। अब एंथ्रोपिक इसी का फायदा उठा रही है।

