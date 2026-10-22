एंथ्रोपिक ने पेश किया नया AI ऐप क्लाउड ड्यूट

एंथ्रोपिक का नया AI ऐप क्लाउड ड्यूट लॉन्च, ईमेल से लेकर रिपोर्ट बनाने तक करेगा मदद

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:48 pm Oct 22, 202612:48 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने क्लाउड ड्यूट नाम का नया ऐप पेश किया है। इसे पेशेवर लोगों और छोटे कारोबारियों के रोजमर्रा के काम आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह ऐप जुड़े हुए अकाउंट की निगरानी कर सकता है, जरूरी कामों की पहचान कर सकता है और रिपोर्ट तैयार कर सकता है। खास बात यह है कि यूजर फोन या कंप्यूटर से दूर हों, तब भी यह पर्दे के पीछे काम करता रह सकता है।