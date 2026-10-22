एंथ्रोपिक का नया AI ऐप क्लाउड ड्यूट लॉन्च, ईमेल से लेकर रिपोर्ट बनाने तक करेगा मदद
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने क्लाउड ड्यूट नाम का नया ऐप पेश किया है। इसे पेशेवर लोगों और छोटे कारोबारियों के रोजमर्रा के काम आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह ऐप जुड़े हुए अकाउंट की निगरानी कर सकता है, जरूरी कामों की पहचान कर सकता है और रिपोर्ट तैयार कर सकता है। खास बात यह है कि यूजर फोन या कंप्यूटर से दूर हों, तब भी यह पर्दे के पीछे काम करता रह सकता है।
खासियत
ईमेल, मीटिंग और रिपोर्ट बनाने में मिलेगी मदद
क्लाउड ड्यूट हर सुबह जुड़े हुए ऐप्स से जरूरी जानकारियों का सार दे सकता है।
इसके बाद यह कुछ घंटों के अंतराल पर अकाउंट की जांच करके जरूरी मामलों में सूचना भेज सकता है। यूजर्स इससे मीटिंग तय करने, ईमेल का ड्राफ्ट बनाने, आंकड़ों के डैशबोर्ड तैयार करने और वित्तीय अनुमान लगाने जैसे काम करा सकते हैं।
एंथ्रोपिक के मुताबिक, यह ऐप कामों की प्राथमिकता तय करने और जरूरत पड़ने पर यूजर्स से निर्देश मांगने के लिए बनाया गया है।
मंजूरी
काम करने से पहले मांगेगा जरूरी मंजूरी
क्लाउड ड्यूट अपने ब्राउजर वाले आभासी सिस्टम की मदद से पृष्ठभूमि में काम कर सकता है।
इसमें यूजर लिखकर या बोलकर निर्देश दे सकते हैं और काम पूरा होने पर सूचना पा सकते हैं। हालांकि, ऐप को मैसेज भेजने, भुगतान करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या जानकारी मिटाने से पहले अनुमति लेनी होगी।
कंपनी ने संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए भी उपाय किए हैं। कुछ वित्तीय गतिविधियों पर अनुमति मिलने के बाद भी रोक रहेगी।
उपलब्धता
अमेरिका में चुनिंदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध
क्लाउड ड्यूट 6,000 से अधिक कनेक्टर और प्लगइन के जरिए जीमेल, स्लैक, क्विकबुक्स, स्ट्राइप और हबस्पॉट जैसे कारोबारी साधनों से जुड़ सकता है।
इससे मैसेजेस, बिलों और ग्राहकों की जानकारी संभालने में मदद मिलेगी। फिलहाल इसका शुरुआती परीक्षण अमेरिका में क्लाउड प्रो और मैक्स सदस्यता वाले यूजर्स के लिए प्रतीक्षा सूची के जरिए उपलब्ध है।
इसे आईफोन, एंड्रॉयड फोन और वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी उपयोग सीमा मौजूदा क्लाउड योजना के अनुसार रहेगी।