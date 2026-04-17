एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया क्लाउड ओपस 4.7, जानिए पिछले मॉडल से क्या है बेहतर
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल क्लाउड ओपस 4.7 लॉन्च किया है। यह इसका सबसे शक्तिशाली मॉडल बताया जा रहा है, जो आम यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यह घोषणा कंपनी के अब तक के सबसे दमदार मॉडल क्लाउड मिथोस के विकल्प के तौर पर की गई है, जिसे पिछले दिनों केवल चुनिंदा कंपनियों के लिए जारी किया गया था। क्लाउड मिथोस को सुरक्षा जोखिमों के कारण आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराया था।
अपग्रेड
पिछले मॉडल से क्या है बेहतर?
क्लाउड ओपस 4.7 को कोडिंग या विजुअल रीजनिंग जैसे कई मामलों में पिछले ओपस 4.6 से बेहतर माना जा रहा है। इसे जटिल, लंबे समय तक चलने वाले कार्यों में बेहतर सटीकता और निरंतरता के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मॉडल उन जटिल कोडिंग असाइनमेंट को संभालने में सक्षम है, जिनके लिए पहले गहन निगरानी की आवश्यकता होती थी। हालांकि, यह एंथ्रोपिक के शीर्ष स्तरीय मॉडल मिथोस की तुलना में कम सक्षम है।
उपयोग
क्या करेगा ओपस 4.7?
ओपस 4.7 अब 2,576 पिक्सल तक की उच्च-रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरों को प्रोसेस कर सकता है। इससे मॉडल को स्क्रीनशॉट या जटिल डायग्राम को बेहतर ढंग से समझने और उनसे डाटा निकालने में मदद मिलती है। क्लाउड के पिछले वर्जन को ऐसी तस्वीरों को प्रोसेस करने में कठिनाई हो सकती थी। एंथ्रोपिक का दावा है कि नया मॉडल वास्तविक दुनिया के कार्यों में कहीं बेहतर है। इसके अलावा, यूजर्स द्वारा दिए गए संकेतों को बेहतर ढंग से समझ सकता है।