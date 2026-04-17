एंथ्रोपिक ने नया क्लाउड ओपस मॉडल लॉन्च किया है

एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया क्लाउड ओपस 4.7, जानिए पिछले मॉडल से क्या है बेहतर

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल क्लाउड ओपस 4.7 लॉन्च किया है। यह इसका सबसे शक्तिशाली मॉडल बताया जा रहा है, जो आम यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यह घोषणा कंपनी के अब तक के सबसे दमदार मॉडल क्लाउड मिथोस के विकल्प के तौर पर की गई है, जिसे पिछले दिनों केवल चुनिंदा कंपनियों के लिए जारी किया गया था। क्लाउड मिथोस को सुरक्षा जोखिमों के कारण आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराया था।