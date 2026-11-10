एंथ्रोपिक ने लॉन्च किए माइथोस 5.2 और फेबल 5.2 मॉडल

एंथ्रोपिक ने लॉन्च किए माइथोस 5.2 और फेबल 5.2 AI मॉडल

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:33 pm Nov 10, 202612:33 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने 2 नए मॉडल माइथोस 5.2 और फेबल 5.2 पेश किए हैं। कंपनी के मुताबिक, ये उसके अब तक के सबसे उन्नत मॉडल हैं, जिनमें कोड लिखने, मुश्किल सवालों को समझने और तस्वीरों से जुड़े काम करने की क्षमता बेहतर हुई है। इनकी मदद से यूजर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट जवाब मिलेंगे। कंपनी ने नए मॉडल को तेज और बेहतर बनाने के साथ उनकी कीमत पर भी ध्यान दिया है।