एंथ्रोपिक ने लॉन्च किए माइथोस 5.2 और फेबल 5.2 AI मॉडल
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने 2 नए मॉडल माइथोस 5.2 और फेबल 5.2 पेश किए हैं। कंपनी के मुताबिक, ये उसके अब तक के सबसे उन्नत मॉडल हैं, जिनमें कोड लिखने, मुश्किल सवालों को समझने और तस्वीरों से जुड़े काम करने की क्षमता बेहतर हुई है। इनकी मदद से यूजर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट जवाब मिलेंगे। कंपनी ने नए मॉडल को तेज और बेहतर बनाने के साथ उनकी कीमत पर भी ध्यान दिया है।
खासियत
कम कीमत में तेजी से जवाब देगा फेबल 5.2
एंथ्रोपिक ने फेबल 5.2 की कीमत घटाकर 10 डॉलर से 8 डॉलर प्रति 10 लाख इनपुट टोकन कर दी है।
कंपनी का कहना है कि यह मॉडल अपने पिछले वर्जन के मुकाबले सभी स्तरों पर 30 प्रतिशत तेजी से जवाब देता है। जिन कारोबारों को और तेज जवाब चाहिए, उनके लिए अतिरिक्त कीमत देकर दोगुनी रफ्तार का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
कंपनी ने बड़े कारोबारियों के लिए ऐसी व्यवस्था भी जोड़ी है, जिसमें उनका संवेदनशील डेटा सेव नहीं किया जाएगा।
चिंता
AI की खुद को बेहतर बनाने की क्षमता पर चिंता
नए मॉडल ऐसे समय पेश किए गए हैं, जब AI के खुद को बेहतर बनाने की क्षमता को लेकर चर्चा बढ़ रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, एंथ्रोपिक के आंतरिक AI मॉडल कंपनी के विकास की रफ्तार लगभग दोगुनी कर रहे हैं। वहीं, कंपनी का कहना है कि नए मॉडल को यह अंदाजा हो सकता है कि उनका परीक्षण किया जा रहा है।
इससे शोधकर्ताओं के लिए यह समझना कठिन हो जाता है कि वे सामान्य परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेंगे।
अन्य
गणित और विज्ञान की कठिन समस्याएं सुलझाने का दावा
एंथ्रोपिक के अनुसार, माइथोस 5.2 में कुछ ऐसी क्षमताएं देखी गई हैं, जिनसे यह अपनी सोच को सुरक्षा जांच से छिपा सकता है।
हालांकि, कंपनी का दावा है कि इस तरह गुप्त तरीके से काम करने में मॉडल की सफलता अभी बहुत कम है।
दूसरी ओर, फेबल 5.2 ने सैद्धांतिक भौतिकी की 2 अनसुलझी समस्याएं सुलझाने और फर्मेट के अंतिम प्रमेय को गणितीय रूप से साबित करने में सफलता हासिल की है।