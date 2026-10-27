एंथ्रोपिक ने AI के खतरों को लेकर फिर चेतावनी दी है

IPO से पहले एंथ्रोपिक ने AI के खतरों को लेकर दी चेतावनी, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने सबसे बड़े आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लाने के लिए S-1 पेपरवर्क दाखिल किया। इससे पहले एक बार फिर उन संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी है, जो उसके AI सिस्टम मानवता के लिए पैदा कर सकते हैं। दाखिल प्रॉस्पेक्टस में 90 से अधिक पन्नों में जोखिम कारकों की जानकारी दी गई। इनमें वे संभावित खतरे भी शामिल हैं, जो उसकी तकनीक को सुरक्षित विकसित करने की क्षमता पर असर डाल सकते हैं।