एंथ्रोपिक एक नए पद के लिए भर्ती कर रही है

एंथ्रोपिक एक पद के लिए दे रही 3.7 करोड़ रुपये तक वेतन, जानिए क्या मिलेगी जिम्मेदारी

क्या है खबर?

क्लाउड निर्माता एंथ्रोपिक एक तरफ लगातार रोजगार बाजार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रभावों के बारे में चेतावनी दे रही है, दूसरी तरफ खुद एक नए पद के लिए भर्ती कर रही है। नौकरी पाने वाले को 4 लाख डॉलर (करीब 3.7 करोड़ रुपये) तक के वेतन की पेशकश कर रही है। कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क में स्थित ब्रांड इवेंट्स लीड की भूमिका के लिए एक रिक्त पद भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं।