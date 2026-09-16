एंथ्रोपिक कर रही हथियार विशेषज्ञ की नियुक्ती, जानिए क्या करेगा काम

नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी एंथ्रोपिक की पारंपरिक हथियारों से जुड़ी पॉलिसी की होगी।

वह तय करने में मदद करेगा कि क्लाउड को जायज रिसर्च और हथियारों से जुड़ी संभावित खतरनाक अनुरोध के बीच कहां सीमा तय करनी चाहिए।

इस भूमिका को संभालने वाले व्यक्ति से यह उम्मीद की जाएगी कि वह थ्रेट मॉडल और मूल्यांकन तैयार करे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कंपनी के AI मॉडल हथियारों के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं।