एंथ्रोपिक कर रही हथियार विशेषज्ञ की नियुक्ती, जानिए क्या करेगा काम
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बेकाबू होने के खतरों को लेकर गंभीर है। इसी के चलते अब वह हथियारों के एक विशेषज्ञ की नियुक्ति कर रही है। इसका काम यह तय करना होगा कि हथियारों के मामले में उसके क्लाउड AI मॉडल को किस हद तक जाने की इजाजत दी जाए। इसके लिए 'पॉलिसी डिजाइन मैनेजर, कन्वेंशनल वेपंस' पद तैयार किया गया है। यह पद कंपनी के 'सेफगार्ड्स ऑर्गनाइजेशन' का हिस्सा है।
जिम्मेदारी
हथियार विशेषज्ञ की क्या होगी जिम्मेदारी?
नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी एंथ्रोपिक की पारंपरिक हथियारों से जुड़ी पॉलिसी की होगी।
वह तय करने में मदद करेगा कि क्लाउड को जायज रिसर्च और हथियारों से जुड़ी संभावित खतरनाक अनुरोध के बीच कहां सीमा तय करनी चाहिए।
इस भूमिका को संभालने वाले व्यक्ति से यह उम्मीद की जाएगी कि वह थ्रेट मॉडल और मूल्यांकन तैयार करे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कंपनी के AI मॉडल हथियारों के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं।
वेतन
नियुक्त अधिकारी को कितना मिलेगा वेतन?
इस पद पर काम करने वाले को कंपनी अच्छा-खासा वेतन दे रही है।
एंथ्रोपिक ने कैंडिडेट और रोल के इंटरनल लेवल के आधार पर सालाना 2.45-2.85 लाख डॉलर (करीब 2.3-2.7 करोड़ रुपये) का वेतन तय किया है।
इसके लिए आवेदन करने वाले के पास हथियार प्रणालियों का रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, सरकारी एजेंसी या हथियार बनाने वाली कंपनी से व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए।
इसके लिए बैचलर डिग्री या उसके बराबर का अनुभव जरूरी है।