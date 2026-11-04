एंथ्रोपिक ने पेश की फ्लैशप्रूफ तकनीक, पता चलेगा AI चैटबॉट किस मॉडल से दे रहा जवाब

फ्लैशप्रूव इस समस्या को दूर करने के लिए हर AI मॉडल की एक अलग डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करता है।

कंपनी मॉडल को सार्वजनिक करने से पहले उसका डिजिटल फिंगरप्रिंट तैयार करती है। इसके बाद जब कोई यूजर सवाल पूछता है, तो जवाब के साथ एक विशेष डिजिटल प्रमाण भी मिलता है।

जीरो नॉलेज प्रूफ नाम की तकनीक से इस प्रमाण की जांच की जा सकती है। इसमें कंपनी को अपने मॉडल का गोपनीय कोड साझा नहीं करना पड़ता।