एंथ्रोपिक ने भारत में विस्तार की घोषणा की है

एंथ्रोपिक क्लाउड को भारत में डाटा प्रोसेसिंग की सुविधा मिली, विस्तार को लेकर की घोषणा

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने सोमवार को भारत में अपने कामकाज को बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि उसके क्लाउड AI मॉडल जल्द ही अमेजन बेडरॉक के जरिए भारत में ही इंफरेंस (डाटा प्रोसेसिंग) की सुविधा के साथ उपलब्ध होंगे। इस कदम से ग्राहकों की रिक्वेस्ट को भारत में मौजूद सर्वर पर प्रोसेस किया जा सकेगा। इससे उनको मदद मिलेगी, जिन्हें AI ऐप का इस्तेमाल करते समय संवेदनशील डाटा देश के भीतर ही रखना जरूरी होता है।