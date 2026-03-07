एंथ्रोपिक क्लाउड ने फायरफॉक्स में 22 सुरक्षा खामियों का लगाया पता

एंथ्रोपिक क्लाउड ने फायरफॉक्स में सुरक्षा खामियों का पता लगाया है

क्या है खबर?

मोजिला के साथ हुई एक सुरक्षा साझेदारी में एंथ्रोपिक ने फायरफॉक्स में 22 अलग-अलग सुरक्षा खामियाें का पता लगाया है। इनमें से 14 को उच्च-गंभीरता की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से अधिकांश बग को फरवरी में जारी किए वर्जन फॉयरफॉक्स 148 में ठीक कर दिए गए हैं। हालांकि, कुछ बगों को अगले वर्जन में ठीक करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी ने पिछले महीने क्लाउड ओपस 4.6 का परीक्षण करते समय 500 से अधिक खामियों का पता लगाया।