एंथ्रोपिक के AI रिसर्चर ने दिया इस्तीफा, कंपनियों पर उठाए सवाल

एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई पहले AI रेगुलेशन को लेकर अपनी अलग राय रख चुके हैं।

उनका कहना था कि सही नियम बड़ी AI कंपनियों की ताकत को सीमित कर सकते हैं और छोटे प्रतिस्पर्धियों को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। उन्होंने AI की शक्ति को कुछ कंपनियों या सरकारों तक सीमित रखने के बजाय निष्पक्ष नियम बनाने की बात कही थी।

कॉक्सन के बयान से AI सुरक्षा और नियंत्रण को लेकर बहस फिर तेज हुई है।