एंथ्रोपिक का AI मॉडल क्लाउड हुआ डाउन, यूजर्स को आ रही ये समस्याएं

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक का AI मॉडल क्लाउड हुआ डाउन होने के कारण भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार, तेजी के दौरान करीब 1,700 यूजर्स ने दिक्कत की शिकायत दर्ज की है। सुबह से ही सर्विस बार-बार रुक रही थी। इससे कामकाज और जरूरी डिजिटल गतिविधियों पर असर पड़ा और सोशल मीडिया पर भी चर्चा बढ़ गई।

एरर कनेक्शन एरर और स्लो रिस्पॉन्स कई यूजर्स ने बताया कि उन्हें बार-बार लॉग इन करने में परेशानी हुई और अकाउंट एक्सेस नहीं हो पा रहा था। कुछ को कनेक्शन एरर मिला, तो कई लोगों को जवाब आने में काफी देरी और सिस्टम लैग का सामना करना पड़ा। कुछ मामलों में चैट बीच में ही रुक गई और एरर दिखने लगा। कंपनी के स्टेटस पेज पर "Claude.ai पर बढ़ी हुई एरर" की घटना दर्ज की गई, जिससे वेब इंटरफेस और API दोनों प्रभावित रहे।

समस्या एरर मैसेज और ऑनलाइन चर्चा जब सर्विस एक्सेस करने की कोशिश की गई तो स्क्रीन पर मैसेज दिखा कि क्लाउड जल्द वापस आएगा और तकनीकी टीम इस समस्या पर लगातार काम कर रही है। रेडिट और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए और अपने अनुभव विस्तार से बताए। कई लोगों ने टाइमआउट, फेल कनेक्शन और अचानक लॉगआउट की शिकायत की है। बड़ी संख्या में रिपोर्ट आने से साफ है कि यह रुकावट सामान्य से ज्यादा गंभीर और व्यापक थी।

