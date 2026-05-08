एंथ्रोपिक ने क्लाउड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक से जोड़ा, जानिए कैसे करता है काम

एंथ्रोपिक ने क्लाउड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक से जोड़ा, जानिए कैसे करता है काम
क्या है खबर?
एंथ्रोपिक ने क्लाउड को माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप सूट में जोड़ दिया है, जिसमें अब एक्सेल, पॉवरपॉइंट और वर्ड के लिए ऐड-इंस उपलब्ध हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप ने क्लाउड को आउटलुक के लिए भी पेश किया है, जिसका बीटा वर्जन में परीक्षण चल रहा है। इसका मतलब है कि अब आप वेब पर AI का उपयोग करने के बजाय एक ही जानकारी से सीधे माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स में क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं।
डेमो
डेमो वीडियो में बताया उपयोग का तरीका
कंपनी ने खुलासा किया कि क्लाउड अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते समय संदर्भ को याद रखेगा, जिससे वर्ल्ड से पावरपॉइंट पर जा सकते हैं। डेमो वीडियो में एक यूजर आउटलुक पर काम शुरू करता है और क्लाउड से ईमेल का सारांश बनाने के लिए कहता है। आवश्यक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के बाद वे वर्ड पर चले जाते हैं तो आपको दोबारा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, प्रोजेक्ट से संबंधित पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं।
फायदा
क्या होगा इसका फायदा?
एंथ्रोपिक के अनुसार, एक्सेल में क्लाउड मौजूदा फॉर्मूलों को बदले बिना सेल और अनुमानों को संपादित कर सकता है। पॉवरपॉइंट में AI आपके टेम्पलेट के भीतर काम कर सकता है और चार्ट को इमेजों के रूप में डालने के बजाय सीधे चार्ट बना सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स में कोपायलट के जरिए पहले से ही AI फीचर्स मौजूद हैं। कोपायलट के लिए अतिरिक्त शुल्क के विपरीत क्लाउड को सभी ऐप्स में मुफ्त में एकीकृत किया जा सकता है।