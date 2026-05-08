एंथ्रोपिक ने क्लाउड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक से जोड़ा, जानिए कैसे करता है काम

डेमो

डेमो वीडियो में बताया उपयोग का तरीका

कंपनी ने खुलासा किया कि क्लाउड अलग-अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते समय संदर्भ को याद रखेगा, जिससे वर्ल्ड से पावरपॉइंट पर जा सकते हैं। डेमो वीडियो में एक यूजर आउटलुक पर काम शुरू करता है और क्लाउड से ईमेल का सारांश बनाने के लिए कहता है। आवश्यक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के बाद वे वर्ड पर चले जाते हैं तो आपको दोबारा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, प्रोजेक्ट से संबंधित पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं।