गूगल पिक्सल फोन के लिए एंड्रॉयड 17 बीटा जारी, जानिए कैसे करें इंस्टॉल

बदलाव

इस अपडेट में किए हैं ये बदलाव

एंड्रॉयड 17 (API लेवल 37) को टारगेट करने वाले ऐप्स अब गेम्स को छोड़कर बड़ी स्क्रीन (600dp से अधिक) पर फुल-विड्थ में चल सकते हैं। इसमें स्मार्ट गार्बेज कलेक्शन है, जिससे CPU का उपयोग 10 फीसदी तक कम हो जाता है और नोटिफिकेशन्स के लिए मेमोरी कंट्रोल भी बेहतर हो गया है, जिससे फोन थोड़ा स्मूथ चलेगा। मोड बदलते समय कैमरा में पहले से कम गड़बड़ियां आती हैं और सभी ऐप्स में ऑडियो की आवाज ज्यादा एक जैसी रहती है।