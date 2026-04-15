बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नजर रखने के लिए आंध्र प्रदेश लाएगा 'एज टोकन' सिस्टम

आंध्र प्रदेश सरकार सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार यूजर्स की उम्र जांचने के लिए डिजिलॉकर से जुड़ा "एज टोकन" सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद बच्चों को गलत और नुकसानदायक कंटेंट से बचाना है। सरकार खासकर छोटे बच्चों और किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सुरक्षित और नियंत्रित बनाने की दिशा में काम कर रही है।

योजना कम उम्र के यूजर्स पर सख्त नियम की योजना सरकार 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह रोक लगाने पर विचार कर रही है। वहीं 13 से 16 साल के बच्चों के लिए सीमित और नियंत्रित एक्सेस देने की योजना बनाई जा रही है। इस व्यवस्था में उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाया जाएगा, ताकि बच्चे गलत जानकारी या नुकसानदायक चीजों से दूर रह सकें और उनका मानसिक विकास सुरक्षित रह सके।

मॉडल टेक कंपनियों और दूसरे देशों के मॉडल की स्टडी इस योजना को तैयार करने के लिए सरकार मेटा, गूगल और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स से बातचीत कर रही है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और डेनमार्क जैसे देशों के नियमों और उनकी लागू करने की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक ऐसा मजबूत, सुरक्षित और प्रभावी सिस्टम बनाना है, जो भारत की जरूरतों के अनुसार हो और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को और बेहतर बनाए।

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