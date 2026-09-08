मानसून में AC की देखभाल का आसान तरीका

मानसून में AC की देखभाल का आसान तरीका, छोटा खर्च बचाएगा बड़ा रिपेयर बिल

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:33 pm Sep 08, 202606:33 pm

क्या है खबर?

मानसून में लगातार बारिश और नमी से AC की आउटडोर यूनिट पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इससे कॉइल, फिन और दूसरे हिस्से खराब हो सकते हैं और आगे चलकर गैस लीक जैसी परेशानी भी आ सकती है। ऐसे में करीब 300 से 800 रुपये का रेन कवर काफी काम आ सकता है। यह यूनिट को सीधी बारिश से बचाता है और सही तरीके से लगाया जाए तो AC के जरूरी एयरफ्लो में भी रुकावट नहीं डालता है।