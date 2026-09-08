मानसून में AC की देखभाल का आसान तरीका, छोटा खर्च बचाएगा बड़ा रिपेयर बिल
क्या है खबर?
मानसून में लगातार बारिश और नमी से AC की आउटडोर यूनिट पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इससे कॉइल, फिन और दूसरे हिस्से खराब हो सकते हैं और आगे चलकर गैस लीक जैसी परेशानी भी आ सकती है। ऐसे में करीब 300 से 800 रुपये का रेन कवर काफी काम आ सकता है। यह यूनिट को सीधी बारिश से बचाता है और सही तरीके से लगाया जाए तो AC के जरूरी एयरफ्लो में भी रुकावट नहीं डालता है।
रेन कवर
रेन कवर ऐसे लगाएं
AC की आउटडोर यूनिट के लिए सही साइज का रेन कवर चुनें, जो ऊपर और किनारों को बारिश से बचाए।
कवर को यूनिट के एयरफ्लो वाले हिस्से को पूरी तरह बंद करके न लगाएं, क्योंकि इससे गर्म हवा बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है। महीने में एक बार कवर हटाकर यूनिट के फिन और कॉइल की सफाई करें।
इसके साथ ही, यूनिट के आसपास पानी जमा न हो, इसके लिए ड्रेनेज की व्यवस्था भी जरूर जांचते रहें।
काम
जंग से बचाने के लिए करें ये काम
बारिश के दौरान आउटडोर यूनिट पर नमी ज्यादा देर तक रहने से मेटल के हिस्सों में जंग लग सकती है।
इसलिए कवर के साथ यूनिट की नियमित सफाई भी जरूरी है। कॉइल और फिन पर जमा धूल को सावधानी से साफ करें और आसपास पानी जमा होने से रोकें।
अगर यूनिट में जंग दिखाई देने लगे या गैस लीक होने के संकेत मिलें, तो उसे नजरअंदाज न करें और समय रहते तकनीशियन से जांच करवाएं।
अन्य
छोटी बचत से बड़ा खर्च बचेगा
एक सामान्य रेन कवर पर करीब 500 रुपये खर्च हो सकते हैं, जबकि जंग लगी केसिंग बदलने में लगभग 2,000-5,000 रुपये तक लग सकते हैं।
वहीं गैस रिफिल कराने का खर्च करीब 2,500-4,000 रुपये तक पहुंच सकता है। गंभीर स्थिति में कंप्रेसर खराब होने पर खर्च 8,000 रुपये या उससे ज्यादा हो सकता है।
इसलिए बारिश में कवर और नियमित सफाई पर थोड़ा ध्यान देकर AC की देखभाल के साथ भविष्य का बड़ा खर्च भी टाला जा सकता है।