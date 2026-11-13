माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बीच क्लाउडफ्लेयर और क्लॉड AI की सेवाएं भी हुईं डाउन

इस खराबी के कारण कई यूजर्स अपने क्लॉड अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे और AI चैटबॉट का इस्तेमाल भी प्रभावित हुआ है।

क्लॉड कोड के जरिए कोडिंग करने वाले यूजर्स को भी दिक्कतें आईं। कंपनी के मुताबिक, क्लॉड AI में बड़ी रुकावट दर्ज की गई, जबकि क्लॉड कोड और डेवलपर प्लेटफॉर्म पर भी कुछ सेवाएं प्रभावित हुईं।

क्लॉड कोवर्क की काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ा। हालांकि, इस दौरान क्लॉड API चालू रहा।