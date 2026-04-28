2025 में अमेरिकियों को सोशल मीडिया ठगी में 200 अरब रुपये का हुआ नुकसान
क्या है खबर?
साइबर ठगी की समस्या भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक बड़ी चुनौती बन गई है। अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में सोशल मीडिया स्कैम के कारण लोगों को करीब 200 अरब रुपये का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों में तेजी आई है और यह नुकसान अन्य ऑनलाइन ठगी के तरीकों से कहीं ज्यादा रहा है, जिससे चिंता बढ़ गई है।
खतरा
फेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम पर ज्यादा खतरा
रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 30 प्रतिशत लोगों ने बताया कि ठगी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। इनमें सबसे ज्यादा मामले फेसबुक से जुड़े रहे, जबकि व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। कई लोगों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर हुए स्कैम से उन्हें टेक्स्ट या ईमेल के मुकाबले ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे साफ है कि इन प्लेटफॉर्म पर सतर्क रहने की जरूरत और बढ़ गई है।
शॉपिंग
शॉपिंग और इन्वेस्टमेंट स्कैम सबसे आम
सोशल मीडिया पर शॉपिंग स्कैम सबसे ज्यादा देखने को मिले, जिसमें लोग ऐड देखकर सामान ऑर्डर करते हैं, लेकिन उन्हें सही प्रोडक्ट नहीं मिलता। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्कैम भी तेजी से बढ़े हैं, जिनसे करीब 94 अरब रुपये का नुकसान हुआ। इसमें स्कैमर्स लोगों को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर फर्जी प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाने के लिए उकसाते हैं और बाद में उन्हें ठग लेते हैं, जिससे बड़ी आर्थिक हानि होती है।
उपाय
रोमांस स्कैम और बचाव के उपाय
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रोमांस स्कैम के करीब 60 प्रतिशत मामले सोशल मीडिया से शुरू हुए। इसमें ठग पहले दोस्ती करते हैं और फिर किसी बहाने पैसे मांगते हैं। FTC ने सलाह दी है कि लोग अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखें, अनजान लोगों पर भरोसा न करें और किसी भी निवेश या खरीदारी से पहले पूरी जांच करें। इससे ऐसे स्कैम से बचा जा सकता है और नुकसान को कम किया जा सकता है।