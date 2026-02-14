अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने में ली एंथ्रोपिक क्लाउड की मदद, रिपोर्ट में खुलासा

अमेरिका ने वेनेजुएला सैन्य अभियान में एंथ्रोपिक क्लाउड का उपयोग किया था

क्या है खबर?

वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने में अमेरिका के रक्षा विभाग ने एंथ्रोपिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल क्लाउड का उपयोग किया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, क्लाउड की तैनाती एंथ्रोपिक की डाटा फर्म पलान्टिर टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी के माध्यम से हुई, जिसके प्लेटफॉर्म का उपयोग रक्षा विभाग और संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। यह पहला मौका है, जब किसी कमर्शियल AI का इस्तेमाल सैन्य अभियान में हुआ हो।