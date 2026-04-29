अमेजन ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए AI सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है

अमेजन कर्मचारियों की भर्ती में लेगी AI का सहारा

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के कारण छंटनी करने वाली अमेजन अब इसी तकनीक के इस्तेमाल से नई भर्तियां कर रही है। इसके लिए कंपनी ने कनेक्ट टैलेंट नामक एक नया भर्ती सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो आमने-सामने के साक्षात्कार जैसे मानवीय हस्तक्षेप को काफी हद तक कम करके प्रक्रिया को तेज करेगा। यह छुटि्टयों के सीजन में होने वाली बड़े पैमाने पर भर्ती के लिए आवश्यक कर्मचारियों को खोजने और उनकी स्क्रीनिंग करने में मदद करेग।