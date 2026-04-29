अमेजन कर्मचारियों की भर्ती में लेगी AI का सहारा
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के कारण छंटनी करने वाली अमेजन अब इसी तकनीक के इस्तेमाल से नई भर्तियां कर रही है। इसके लिए कंपनी ने कनेक्ट टैलेंट नामक एक नया भर्ती सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो आमने-सामने के साक्षात्कार जैसे मानवीय हस्तक्षेप को काफी हद तक कम करके प्रक्रिया को तेज करेगा। यह छुटि्टयों के सीजन में होने वाली बड़े पैमाने पर भर्ती के लिए आवश्यक कर्मचारियों को खोजने और उनकी स्क्रीनिंग करने में मदद करेग।
फायदा
लगातार ले सकता है साक्षात्कार
अमेजन का कहना है कि कनेक्ट टैलेंट बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लगातार 24 घंटे AI आधारित साक्षात्कार आयोजित कर सकता है और भर्तीकर्ताओं के लिए नोट्स तैयार कर सकता है। पिछले साल छुट्टियों के मौसम से पहले अमेजन ने लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों की भर्ती की थी। अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) की वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोलीन ऑब्रे ने रॉयटर्स को बताया कि नौकरी के उम्मीदवारों को पता होगा कि उनकी स्क्रीनिंग AI का उपयोग करके की जा रही है।
अन्य पेशकश
ये भी उत्पाद किए गए पेश
कंपनी ने एक कार्यक्रम में इस सॉफ्टवेयर के साथ AI के लिए 'ह्यूमॉर्फिज्म' तकनीक भी पेश की। उसने कहा कि यह AI को मनुष्यों के काम करने के तरीके के अनुसार ढलता है। ऑब्रे ने कहा कि अमेजन का ह्यूमॉर्फिज्म दर्शन AI को मानवीय रूप देने का एक प्रयास है। इस इवेंट के दौरान कनेक्ट डिसीजंस नामक एक नया प्रोडक्ट भी पेश किया। यह नया टूल सप्लाई चेन प्लानिंग और खरीदारी के लिए डाटा का विश्लेषण और संकलन करता है।