अमेजन जल्द शुरू करेगी सैटेलाइट इंटरनेट

अमेजन जल्द शुरू करेगी सैटेलाइट इंटरनेट, 390 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचे

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:46 pm Jul 03, 202612:46 pm

क्या है खबर?

अमेजन ने गुरुवार को 29 नए प्रोजेक्ट काइपर सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए। इसके बाद कंपनी के ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट की संख्या 390 से अधिक हो गई है। कंपनी का कहना है कि इसी साल के आखिर तक शुरुआती सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी है। सभी नए सैटेलाइट को उनकी तय कक्षा तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद नेटवर्क की जांच पूरी होगी और सेवा शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।