अमेजन, स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए ग्लोबलस्टार का अधिग्रहण करने जा रही है

अमेजन करेगी सेटेलाइट कंपनी ग्लोबलस्टार का अधिग्रहण, जानिए क्या है इसके पीछे वजह

क्या है खबर?

अमेजन इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने सैटेलाइट कारोबार को मजबूत करने के लिए ग्लोबलस्टार का अधिग्रहण करने जा रही है, जिस पर 11.57 अरब डॉलर (करीब 1,075 अरब रुपये) खर्च करेगी। इस सौदे से कंपनी को अमेजन लियो प्रोजेक्ट के माध्यम से हजारों सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही इसे एलन मस्क की सटेलाइट इंटरनेट प्रदाता कंपनी स्टारलिंक को टक्कर देने की रणनीति बताया जा रहा है।